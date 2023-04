Criança de dois anos é resgatada após ficar presa dentro de carro em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de abril de 2023, 18:59 horas

Volta Redonda – Uma criança de dois anos foi resgatada por policiais militares na manhã desta quinta-feira (13), por volta das 10h, após ficar presa por cerca de 30 minutos, sozinha, dentro de um carro na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Segundo a mãe da criança, ela teria ido levar o filho mais velho na escola, deixando o bebê no veículo com a porta aberta. Neste momento, um pedestre teria passado e fechado o carro, que se trancou automaticamente.

Para conseguir resgatar a criança de dentro do HB20, os PMs, que passavam pelo local, fizeram uso de uma caneta corta vidro para retirar o para-brisa. Um chaveiro havia sido chamado, mas não chegou a tempo ao local.

Foto: Divulgação