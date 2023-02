Criança é atropelada na Via Dutra, em Barra Mansa - Diário do Vale

Criança é atropelada na Via Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2023, 10:12 horas

Barra Mansa – Uma menina de 10 anos foi atropelada por um carro, no início da noite de sexta-feira (3), no Km 280 da Via Dutra, na altura de Pombal, em Barra Mansa. A vítima estava na companhia da avó quando foi atingida pelo veículo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a criança e a avó estavam no acostamento, quando o carro colidiu com um caminhão, fazendo o motorista perder o controle da direção. A avó chegou a empurrar a neta, em uma tentativa de evitar que a criança fosse atingida pelo carro desgovernado, mas o motorista acabou desviando exatamente para onde a menina caiu, a atropelando.

Apesar disso, a menina foi socorrida com ferimentos pela equipe da concessionária que administra a rodovia e levada para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. No hospital, os policiais rodoviários federais confirmaram que a criança estava bem e estava apenas em observação.