Criança é atropelada por veículo desengrenado no bairro Jardim das Acácias

Porto Real – Uma criança foi atropelada na tarde desta quinta-feira (16), em frente à Escola Municipal Cruz e Souza, Avenida Salvador, no bairro Jardim das Acácias. O menino, de oito anos, foi atingido por um Sandero de cor cinza desengrenado. A responsável pelo veículo, uma professora de 39 anos, deixou o carro desengatado, que desceu a rua, primeiro colidindo com um Onix e depois atingindo a vítima. O menino foi levado para o hospital com um quadro estável, porém com lesões na clavícula e na cabeça. A ocorrência segue em andamento.