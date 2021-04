Matéria publicada em 22 de abril de 2021, 12:45 horas

Ação aconteceu após denúncia anônima; caso, registrado na 93ª DP, aconteceu no Morro da Paz, no bairro Santo Agostinho

Volta Redonda – Um menino, de 4 anos, foi encontrado, sozinho, dentro de um imóvel no Morro da Paz, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, na manhã desta quinta-feira, dia 22, por membros do Conselho Tutelar e policiais militares do 28º Batalhão, após denúncia de suposto cárcere privado e abandono de incapaz. O caso foi registrado na 93ª DP.

Segundo uma testemunha, que não quis se identificar, o imóvel do suposto cárcere foi encontrado em condições insalubres. ”Dentro da casa havia muita sujeira. Não havia nem fogão, alimentos, nada. O Conselho Tutelar teve inclusive, que acionar a Polícia Militar porque a porta estava trancada. Como o imóvel é alugado e os responsáveis pela criança não estavam em casa, não tinha como ninguém entrar. A dona do imóvel esteve presente e, junto à PM, abriu a casa durante a diligência para o resgate da criança, que estava chorando muito”, explicou ao DIÁRIO DO VALE.

A testemunha relatou que, segundo informações, a criança estava há dias nesta situação; sozinha e sem alimentação. ”Os vizinhos só descobriram o que estava acontecendo porque ouviram a criança chorando muito. E, pelo que foi relatado, aparentemente, os pais – até o momento, não identificados – estão há dias sem voltar no imóvel. Essa denúncia chegou ao Conselho Tutelar através de um telefone usado pelo plantão do próprio Conselho”, comentou.

Por fim, a testemunha ressaltou que a criança, aparentemente, não apresentava nenhum hematoma, mas passará por todos procedimentos legais. Ela relatou que é importante divulgar os telefones do plantão do Conselho Tutelar para que a população possa entrar em contato com o órgão, para denúncias como esta. ”Foi triste, chorei muito quando vi toda cena, sabe? Não consegui me segurar. Após ser resgatada, a criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar e passará por exame de corpo de delito e exames médicos. Isso, para que todas medidas cabíveis, conforme o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) prescreve, sejam tomadas”, finalizou.

Os telefones disponíveis para denúncias ao plantão do Conselho Tutelar são: (24) 9 9963 0010 ; (24) 9 9938 1589 e 0 8000 250 485. Todos funcionam 24h.