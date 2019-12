Crianças do Paraíso de Cima ganham festa de Natal

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2019, 19:27 horas

Volta Redonda – As crianças do bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa. ganharam uma festa de Natal antecipada na tarde da última segunda-feira (16). A festa aconteceu em um buffet infantil em Volta Redonda com direito a presentes entregues pelo Papai Noel. O “Natal do Paraíso” é um evento social, que atualmente atende cerca de 100 crianças, número que aumenta a cada ano, assim como a mão de obra voluntária do grupo solidário.

Segundo a jornalista, Fernanda Jacob, uma das responsáveis por fazer acontecer, tudo começou no ano de 2013.

– Foi quando uma amiga jornalista, a Andressa Paganini, foi fazer uma matéria no bairro, na época ela ficou muito sensibilizada com a realidade dos moradores. Ela compartilhou a história que viu lá com uns amigos, a partir daí fomos conhecer mais afundo. A primeira festa foi neste mesmo ano, realizada no Dia das Crianças, mas com o decorrer dos anos o Natal se tornou o nosso mais tradicional evento – explicou.

E este ano o Sider Shopping abraçou a campanha “Natal do Paraíso”, e criou a árvore solidária, no Piso S, com fotos das crianças do bairro. As fotos ficavam expostas para os clientes do empreendimento, cada interessado “apadrinhava” uma criança e a partir daí o cliente do Sider era o “Noel” daquele afilhado. Em menos de 24 horas todas as crianças foram “adotadas”.

Os clientes ficaram felizes em poder compartilhar o seu melhor. Segundo Rodrigo Fernandes, cliente que adotou uma cartinha disse que foi emocionante.

– Para mim foi especial, procuro ajudar durante todo o ano diversas entidades e pessoas. Penso que devemos compartilhar o nosso melhor sempre e essa oportunidade que o Sider Shopping nos deu foi um presente para as crianças e para mim em poder ajudar – garantiu.

Para a também jornalista Amanda Teixeira, a ideia da árvore física foi bacana, pois proporcionou que mais pessoas pudessem conhecer a ação e ajudar.

– Conheço o projeto desde o início, mas nunca consegui “apadrinhar” uma criança. Pois como era realizado nas redes sociais, as crianças eram adotadas em questão de minutos e eu sempre ficava sem. Através dessa inciativa pude correr até a árvore e conseguir “apadrinhar” este ano. Foi um momento especial, pois no domingo fizemos uma ação no bairro, onde conheci a criança, a Angeline, de 05 meses – comentou.

Tiago Gama, superintendente do Sider aproveita para agradecer.

– Foi uma corrente de solidariedade. E o Sider Shopping, agradece o apoio e a colaboração dos clientes e a comunidade da região que se envolveu e apoiou a ideia, tenho certeza do que mais que presentes, todas as crianças entenderam que estavam levando para suas casas um pouquinho mais de amor. E para nós do Sider foi um prazer apoiar esse projeto sério e cheio de responsabilidade social – esclareceu Tiago.

Para Fernanda Jacob esse ano também foi especial.

– Nosso projeto sempre foi uma ação entre amigos, com isso, nunca fomos muito de ir em busca de parceria com empresas. Mas o Sider Shopping, gentilmente, nos abriu as portas e juntos, conseguimos inovar o modo de apadrinhamento das crianças esse ano. Antes tudo era feito pelas redes sociais e sairmos do facebook e termos um espaço físico, nos levou a pessoas que ainda não conheciam o projeto. Nós amamos a ideia da árvore solidária! Além disso, ainda conseguimos “sequestrar” o Papai Noel do Sider Shopping para estar com a gente na festa. Foi um momento mágico para todas as crianças -informou.