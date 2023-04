Crianças são orientadas a combater a dengue em Angra dos Reis

Matéria publicada em 29 de abril de 2023, 08:49 horas

Crianças são grupo estratégico para combate ao mosquito

Angra – Neste sábado (29), crianças do bairro Monsuaba vão participar da última etapa de uma ação de conscientização contra o mosquito Aedes Aegypti, que teve início na manhã de quinta-feira (27). Durante este período, elas receberam informações sobre o combate ao mosquito – que causa doenças como dengue, zika e chikungunya – e à prevenção das doenças.

Com muita descontração, a atividade foi realizada por uma equipe de 12 agentes de combate às endemias e de controle de vetores. Eles fizeram panfletagem com material produzido pelo Governo do Estado durante o horário de entrada e saída da Escola Municipal Raul Pompeia, e ofereceu informações e jogos educativos sobre o assunto na Praça Vereador Carlos Alberto Tavares Carneiro, no centro do bairro. Também visitaram a Creche Municipal Maria Lúcia Cardoso.

De acordo com a prefeitura, as crianças são um grupo estratégico para o recebimento de informações e multiplicação delas entre familiares e amigos do convívio escolar. “As crianças auxiliam em todas as visitas domiciliares, até mesmo denunciando os pais que não querem atender aos agentes ou sobre possíveis focos de dengue nas residências. Elas têm que ser nossas aliadas nessa luta contra o mosquito que transmite a dengue, até porque, 90% dos focos estão nas casas”, disse a agente de controle de vetores, Simone dos Anjos.

Neste sábado a ação continua no bairro, das 9h às 14h, com a visita dos agentes às residências, num grande mutirão que pretende visitar todas as casas do bairro e vistoriar possíveis focos do mosquito, além de fornecer informações sobre o tema aos moradores.

“Outros profissionais virão trabalhar conosco nos últimos dias da ação. A ideia é conseguir visitar todas as casas, fazendo a coleta de larvas em casas que possam oferecer possíveis focos de mosquito, para saber por meio do laboratório de entomologia justamente qual é o tipo de mosquito encontrado. A população tem muito a ganhar com essa ação, desde que ela participe. Para que a ação dê certo, o morador tem que colaborar”, frisou a agente de combate às endemias, Maria Ruth do Nascimento.