Crianças são resgatadas de possível situação de maus-tratos em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2023, 16:18 horas

Barra Mansa – Três crianças foram resgatadas na manhã desta quarta-feira (4), após denúncias de maus-tratos contra elas. O caso aconteceu no bairro Jardim Central, em Barra Mansa. De acordo com agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar, duas meninas de 8 e 4 anos e um menino de 5 anos estavam na casa de um homem, de 48 anos, que disse que os menores foram deixados lá pela mãe no inicio das férias escolares.

Ainda segundo os policiais, o homem afirmou ser pai biológico da menina de 8 anos, porém ela não está registrada em seu nome. As crianças foram conduzidas ao Conselho Tutelar e, posteriormente, foram deixadas com a mãe. O suspeito foi levado para a 90ª DP onde a ocorrência foi registrada.