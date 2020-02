Crime praticado contra turista lituano e mulher teve cunho sexual, acredita delegado

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2020, 08:17 horas

Paraty – O delegado titular da 167ª DP (Paraty), Marcello Russo, acredita que o crime praticado contra o turista lituano Adan Zindul, de 37 anos, e a mulher dele, uma brasileira de 35 anos, teve cunho sexual. Ele foi morto na noite de quarta-feira (5), possivelmente a pauladas. Já a esposa dele foi agredida e estuprada. O principal suspeito, um homem de 37 anos, está preso.

O casal, que estava em Lua de Mel, chegou ao Brasil no dia 28 de janeiro. Eles alugaram uma casa na Praia do Sono, em Paraty, onde o suspeito trabalhava fazendo capinal. O imóvel pertence a uma brasileira que mora no Canadá.

A mulher foi ouvida na quinta-feira (6) pelo delegado, num hospital municipal de Paraty, onde permanece internada. Ela confirmou que foi violentada sexualmente e que vinha sendo assediada pelo jardineiro, além de reconhecer o suspeito como autor do crime praticado contra ela. A vítima foi rendida pelo jardineiro, que usou uma faca para rendê-la, quando ela estendia roupa no varal. Além disso, a mulher foi obrigada a amarrar o marido numa cadeira.

A vítima disse ainda que o marido foi morto logo após ela ter sido estuprada. O suspeito, mesmo tendo negado os delitos, foi indiciado por homicídio, tentativa de feminicídio e estupro. Ele deve ser transferido nesta sexta-feira (7) para Cadeia Pública de Volta Redonda, onde ficará a disposição da Justiça de Paraty.

O suspeito é acusado por outros dois estupros e já teve passagem pela polícia por tráfico de drogas.

O delegado Marcelo Russo acredita que o objetivo principal de Edson era estuprar a mulher. O suspeito chegou a roubar alguns objetos da casa, mas não responderá por latrocínio (roubo seguido de morte).

— Foi um crime bárbaro, de cunho sexual, pois ele pratica o estupro e, em seguida, o homicídio – disse o delegado, acrescentando que as vítimas estavam há quatro dias na casa alugada.

Russo disse que a Polícia Civil está montando quadro probatório sobre a autoria. O policial solicitou o exame de conjunção carnal, coleta de material para exame de DNA e perícia do local, realização de necropsia e oitiva de testemunhas.

O delegado determinou ainda que fossem juntados ao inquérito instaurado para apurar a morte do turista lituano os processos em que o suspeito já respondia por crimes sexuais. “O suspeito negou a autoria do crime, fato que aumenta nosso trabalho investigativo para uma conclusão, através de uma análise sistemática de todo o conjunto probatório reunido”, disse Russo.

O Consulado da Lituania está acompanhado as investigações policiais e vai auxiliar os familiares de Adan, no que diz respeito o processo para o translado do corpo dele que está no Instituto Médico (IML) de Angra dos Reis, para aquele país europeu.