Criminalidade diminui em Volta Redonda, aponta ISP-RJ

Volta Redonda – O município de Volta Redonda apresentou reduções nos índices de criminalidade no mês de março e com resultados positivos históricos, de acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ). No comparativo entre 2024 e 2025, o município alcançou quedas de até 85%. Alguns números atingiram recordes históricos, como os roubos de rua (o menor e o melhor registrado em março desde a criação do ISP-RJ em 2003), os roubos de veículos (o menor e melhor dos últimos anos) e a letalidade violenta (homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte) – o menor índice alcançado no mês de março dos últimos 10 anos.

Segundo o ISP-RJ, comparando somente os meses de março, os furtos de veículos tiveram uma brusca queda entre 2024 e 2025. No ano passado foram 14 contra dois deste ano, uma redução de 85%. Já os roubos de veículos caíram 66%, de três para um caso. Letalidade violenta e tentativa de homicídio apresentaram diminuição de 66% (de seis para dois) e 62% (de oito para três), respectivamente. Os roubos de rua sofreram uma queda de 60%; de cinco para dois casos; enquanto o roubo a residência não houve registro em 2025, uma diminuição de 200%, já que no ano anterior dois casos foram registrados em março. O furto a transeunte reduziu em 25%, de quatro casos para três neste ano.

Recordes históricos

Os números registrados em março de 2025 são ainda melhores quando comparados à série histórica do ISP. Os dois roubos de rua registrados no mês passado representam o menor índice registrado em março desde 2003. Negativamente, destaca-se o ano de 2019, quando foram registrados 43. Uma drástica redução de 95% no comparativo entre os anos.

Já os roubos de veículos tiveram o menor e melhor número dos últimos anos, desde 2018, quando houve apenas um registro. A letalidade violenta (homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte) atingiu o menor índice desde 2015 – na ocasião, também houve apenas um registro.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, atribuiu aos investimentos feitos pelo Poder Público os resultados conquistados. Segundo ele, a integração entre todas as forças de segurança, o investimento no parque tecnológico, a otimização de recursos com o aumento do contingente da Guarda Municipal, no policiamento (contratação de policiais para autuarem em seus dias de folga e convênios com o Governo do Estado) e a participação popular são os ingredientes do sucesso da Segurança Pública de Volta Redonda.

“O prefeito Neto é um visionário e sempre nos apoiou em todos os avanços que tivemos que fazer na segurança pública de Volta Redonda. Tudo isso possibilitou a otimização dos recursos e os resultados estão aí. Mas o mais importante é a participação popular, pois não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Hoje nós temos conseguido estar em vários lugares e atuar em qualquer atividade suspeita, graças ao apoio do cidadão de bem, agindo de forma preventiva e impedindo que o crime aconteça”, afirmou Coronel Henrique.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que a segurança pública é uma das prioridades do governo municipal, atendendo ao anseio dos moradores, e que isso é revertido em qualidade de vida e reconhecimento por parte da população.

“Temos trabalhado muito e o nosso objetivo é que Volta Redonda seja uma das cidades mais seguras do Brasil. Graças ao empenho de pessoas competentes, como as que nós temos na Semop, na nossa Guarda Municipal e nas polícias Militar e Civil, além é claro do apoio incondicional do Governo do Estado, alcançamos resultados positivos históricos. Hoje temos muito mais condições de combater o crime e vamos seguir avançando”, concluiu Neto.