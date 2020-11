Criminosos armados roubam carro no bairro Laranjal

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 14:47 horas

Volta Redonda- Dois bandidos armados roubaram um carro, Toyota Corolla, no bairro Laranjal, no último sábado, dia 21. Eles renderam o motorista e o retiraram do veículo, em seguida um dos criminosos assumiu a direção do carro roubado e fugiu. Outro criminoso, que estava na ação, fugiu em um Gol (vermelho) que ambos estavam quando chegaram para roubar a vítima.

Toda a ação dos bandidos foi flagrada por câmeras de segurança do bairro.