Criminosos ateiam fogo em residências em Barra Mansa

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram acionados e estão fazendo a escolta do local.

Barra Mansa – Na madrugada deste sábado (8), cerca de dez suspeitos armados atearam fogo em uma residência, no bairro Getúlio Vargas, como vingança pela troca de facção de um membro da família que residia no local. O incêndio se alastrou rapidamente, atingindo uma casa vizinha, também pertencente à mesma família.

