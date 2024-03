Criminosos trocam tiros com a PM em Angra

Angra dos Reis — Criminosos trocaram tiros com agentes do 33º Batalhão de Polícia Militar na noite deste sábado (9), no Morro da Glória, em Angra dos Reis. O apoio de um veículo blindado precisou ser utilizado para estabilizar o terreno durante o confronto.

Segundo a PM, os policiais foram até o local buscando uma motocicleta furtada que teria sido utilizada em um homicídio que aconteceu na tarde deste sábado (9), em frente à Câmara Municipal da cidade.

Ao chegarem no local, os agentes foram recebi dos por disparos realizados pelos criminosos. Após a chegada da equipe de apoio e do veículo blindado, a situação foi controlada e, por determinação da supervisão, os deixaram o local.

Advertisement

O caso foi registrado na 166ª DP. Nenhum policial ficou ferido durante a troca de tiros.