Crise ainda afeta setor de bares e restaurantes no Estado do Rio - Diário do Vale

Crise ainda afeta setor de bares e restaurantes no Estado do Rio

Matéria publicada em 20 de março de 2023, 07:40 horas

Cerca de 58% dos estabelecimentos do Rio de Janeiro não estão conseguindo reajustar os preços conforme a média de inflação

Estado do Rio – Segundo a mais recente pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no RJ (Abrasel RJ), 23% dos estabelecimentos do estado do RJ, quase um quarto das empresas, registraram prejuízo em janeiro deste ano. Outros 32% trabalharam com estabilidade e 45% tiveram lucro. O levantamento aponta também que o setor luta para se manter resiliente ao aumento da inflação, visto que 58% não estão conseguindo reajustar os preços conforme a média do índice deste período. Registrou-se ainda que 60% dos estabelecimentos têm hoje empréstimos bancários contratados, com taxa de 13% de inadimplência entre os que tomaram dinheiro de linhas regulares e de 8% entre os que aderiram ao Pronampe.

“Notamos que a situação no geral não é boa e inspira muito cuidado. Temos 60% dos estabelecimentos com empréstimos bancários contratados e muitos ainda com dificuldade em quitar suas dívidas e gerar receita aos sócios, visto que, em média, 10% do faturamento dessas empresas está sendo aplicado em pagar essas dívidas. No quesito inflação, mais da metade dos estabelecimentos não estão conseguindo reajustar os preços conforme a média do índice. Por outro lado, estamos otimistas ao constatar que 26% das empresas aumentaram o quadro de funcionários em janeiro, comparado a dezembro, e mais da metade conseguiu seguir sem baixas, mantendo o número de funcionários.” – afirma Pedro Hermeto, presidente da Abrasel RJ.

32% dos estabelecimentos pretendem contratar em 2023

As boas perspectivas do setor de alimentação fora do lar se refletem na expectativa por contratações, mostrando que 32% dos estabelecimentos esperam aumentar o quadro de funcionários ao longo de 2023. A pesquisa constatou que 26% aumentaram o quadro de colaboradores em janeiro, na comparação com dezembro, enquanto apenas 11% apontaram redução e outros 63% mantiveram o mesmo número de funcionários.

Estabelecimentos em ação no combate à violência contra a mulher

A nova rodada da pesquisa da Abrasel RJ apurou ainda que 15% dos estabelecimentos já implantaram e 48% pretendem implantar, em breve, a sinalização sobre canais de denúncia ao assédio contra mulheres. Além das sinalizações, outras medidas também estão sendo implantadas, como a ampla adesão ao treinamento dos funcionários para lidar com as situações de assédio/violência e protocolo para acionamento imediato de autoridades.

Os dados referentes ao Rio de Janeiro fazem parte de um levantamento nacional realizado pela Abrasel, entre os dias 17 e 27 de fevereiro de 2023, com empresas do setor de alimentação fora do lar em todo o Brasil.