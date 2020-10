Cristiano Gonçalves promoverá ‘Marcha Virtual para o Futuro’ em comemoração ao Dia da Democracia

Matéria publicada em 24 de outubro de 2020, 14:20 horas

Resende – O candidato a prefeito pelos Republicanos, Cristiano Gonçalves, promoverá uma marcha, que vai começar em Resende e visitará virtualmente alguns municípios brasileiros com informações e opiniões comemorativas ao Dia da Democracia, no próximo domingo (25). A Marcha Virtual para o Futuro começará às 10h, nas plataformas do YouTube e Facebook.

O evento iniciará com a mensagem inicial de alguns candidatos e candidatas a vereadores da Coligação “Resende Acima de Tudo” e terá a participação do professor Cassiano Zeferino de Carvalho Neto, fundador/presidente do Instituto Galileo Galilei para a Educação (IGGE) e também é o principal pesquisador brasileiro sobre o tema Educação 4.0.

– Estou ansioso para conhecer e partilhar com todos os resendenses, os conhecimentos relacionados a este modelo de educação, que já foi aplicado na Aman e outros colégios militares. Com certeza, será bom para a cidade – disse Cristiano Gonçalves.

Interessados poderão participar com reflexões pertinentes ao tema, solicitando a participação através do Whats App (24) 99939-1710.