Cristiano Ronaldo é apresentado no Al Nassr - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2023, 19:01 horas

Riade – Cristiano Ronaldo foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (3) como o grande reforço do Al Nassr, da Arábia Saudita. A apresentação aconteceu no estádio Mrsool Park (Estádio Universitário Rei Saud), em Riade. O evento contou com a presença de cerca de 30 mil pessoas.

À imprensa, CR7 surpreendeu ao dizer que, além de sua atual equipe, recebeu propostas de clubes do futebol brasileiro, dos Estados Unidos e também da Europa.

– Muitos clubes tentaram, mas escolhi esse clube para desenvolver não só o futebol, mas outras partes da sociedade. Sei o que quero e o que não quero – afirmou CR7.

Depois de entrar em rota de colisão com o técnico do Manchester United, Erik ten Hag, e dirigentes, Cristiano Ronaldo deixou o clube inglês e assinou contrato de três temporadas com o Al Nassr. No clube árabe, o jogador de 37 anos busca jogar até os 40, no fim da temporada de 2025.