Crivella suspende competições esportivas, incluindo Campeonato Carioca, até o dia 25

Matéria publicada em 20 de junho de 2020, 17:45 horas

Decreto foi publicado no Diário Oficial neste sábado (20)

Rio de Janeiro – O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, suspendeu as competições esportivas em todo estado, mesmo com portões fechados, até a próxima quinta-feira (25), em decreto já publicado no Diário Oficial deste sábado (20). Com isso, o Campeonato Carioca está paralisado mais uma vez.

De acordo com o decreto, a decisão tem objetivo de adequar os protocolos sanitários apresentados pelas federações esportivas ao protocolo sanitário municipal, e que serão necessárias inspeções prévias nos centros de treinamento para verificação do cumprimento do protocolo sanitário municipal.

Com o decreto, cerca de dez jogos do Campeonato Carioca foram adiados e ainda não possuem datas remarcadas. Estes jogos são entre: Madureira x Resende, Vasco x Macaé, Botafogo x Cabofriense, Fluminense x Volta Redonda, todos da quarta rodada da competição; além de Flamengo x Boavista, Portuguesa x Botafogo, Bangu x Cabofriense, Vasco x Madureira, Volta Redonda x Resende e Macaé x Fluminense pela quinta rodada da Taça Rio.