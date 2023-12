Cruz Vermelha de Barra do Piraí fecha o ano com resultados positivos

Barra do Piraí – O Hospital da Cruz Vermelha de Barra do Piraí completou o ano de 2023 com resultados positivos. A instituição comemorou um ano de novas expansões e melhora administrativa e estrutural. O prefeito Mario Esteves afirmou que ajudar pessoas deve ser um aspecto principal para qualquer governo. “Não poderia estar mais feliz com os feitos. Conseguir fazer o bem ao próximo é uma das coisas que me confirma que estamos no caminho certo. O governo buscou amparar a Cruz Vermelha que, atualmente, se tornou referência estadual na área da saúde e de tratamento de cuidados prolongados. Seguiremos garantindo as condições necessárias para a continuidade dos trabalhos e garantir o funcionamento dos serviços públicos. Vamos estar ao lado dos que mais precisam”, aponta Mario Esteves.

O gerente administrativo, Ricardo Esperança Neves, explicou sobre a visibilidade e o destaque conquistado em 2023. “O ano foi muito favorável. A unidade de Barra do Piraí pode ser considerada, atualmente, como uma unidade regional e, até mesmo, inter-regional, atendendo vários locais. Por conta disso, os nossos serviços são reconhecidos em todo estado. Graças à manutenção organizada pelo Governo Municipal, tem apresentado bons resultados. Somos o único hospital do Rio de Janeiro habilitado pelo Ministério da Saúde a receber e atender os pacientes de outras áreas”, aponta.

Outra prática desse ano foi a aproximação com a Saúde municipal, como explica Ricardo. “A instituição também fortaleceu a relação com a Secretaria de Saúde, o que expandiu ainda mais os nossos serviços. Hoje, somos responsáveis por atendimentos do município como coletas de sangue nos distritos, um feito importantíssimo, e uma série de consultas clínicas e pequenos procedimentos, ligadas à saúde vascular, oftalmologia, pneumologia, endócrino, quiropraxia, fisioterapia, ressonância magnética, fora outros. Tudo para trazer bons resultados e inúmeros benefícios para os barrenses”, pondera.

A área também está ligada aos cuidados prolongados, que foi aperfeiçoada. Como relata o gerente administrativo, “ela recebeu uma ampliação de cidades pactuadas, ou seja, um número maior de locais está amparado pelo atendimento. “Também foi melhorado o serviço de acompanhamento em internações domiciliares que, atualmente, engloba mais munícipes (cerca de 56 pacientes) e possui equipes completas realizando as práticas. É importante deixar claro que o cuidado prolongado é muito amplo e estamos amparando pacientes de diferentes condições ou estágios de uma doença, adequando estratégias de reabilitação e adequação”, frisa Ricardo.

A interventora, América Tereza do Nascimento, também fez colocações sobre essa feliz “caminhada” e o cometimento em superar um errôneo estigma que o local possuía.

“Quando o prefeito Mario Esteves me convidou para assumir o cargo de interventora, inicialmente, eu fiquei um pouco assustada, pois tomar conta de um hospital é uma grande responsabilidade. Entretanto, foi uma surpresa muito boa. Conviver com uma equipe extremamente competente e de confiança, e fazer parte de um sentimento de humanização da instituição, foi maravilhoso. Nós conseguimos “quebrar” a ideia de que a Cruz Vermelha é um espaço marcado por morte. Hoje, estamos cumprindo o objetivo que segue a instituição desde sua fundação: acolher, auxiliar e reabilitar os pacientes. Conseguimos encaminhar as pessoas de volta para suas famílias e seus lares, algo muito gratificante para todos nós. Ampliamos muito as nossas ações em várias frentes com as ações de médicos e especialistas, mas sempre com o foco no bem-estar de cada indivíduo. Encerramos um ano excelente: com os pagamentos em dia, com um agradecimento a todo o suporte dado pelo prefeito e com a entrega de cestas básicas para os nossos queridos funcionários. A intervenção foi renovada, então, vamos continuar trabalhando sem medir esforços”, destaca América Tereza.

Como relata a interventora, com gesto de fim de ano, os funcionários foram agraciados com uma cesta básica para passar as festividades com os seus parentes. Dentre eles, o membro do almoxarifado, Thiago Lopes, falou sobre a felicidade do “presente” de fim de ano. “O ano foi muito bom e a cesta vai ajudar muito no Natal. Estou muito feliz com tudo que aprendi nesse ano”, agradece o funcionário.