CSN 83 anos: Empresa mantém o título de maior empregadora privada da região

Volta Redonda – A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) completou 83 anos, nesta terça-feira (9), sendo uma das maiores empresas do setor siderúrgico do Brasil e da América Latina, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento econômico do país fornecendo aço, mineração, cimento, logística e energia. E a empresa ainda detém o título de maior empregadora privada da região Sul Fluminense, com quase 20 mil colaboradores e cerca de 40 mil em todo Brasil.

Mesmo diante de um cenário econômico conturbado, o balanço 2023 do grupo CSN apontou números surpreendentes. O principal deles foi o lucro líquido de R$ 851 milhões no quarto trimestre de 2023. Isso reverteu um resultado negativo acumulado de aproximadamente R$ 449 milhões dos três primeiros trimestres, com prejuízo de R$ 823 milhões no primeiro e lucros de R$ 283 e R$ 91 milhões no segundo terceiro. O resultado do quarto trimestre recolocou o balanço da holding no campo positivo, fechando 2023 com lucro líquido de R$ 403 milhões.

Negócios – Entre os negócios que compõem o portfólio da CSN, a siderurgia representa 47% da receita e 9% da geração de caixa, enquanto a mineração representa 42% da receita e 76% da geração de caixa e a produção de cimento contribui com 9% da receita e 7% da geração de caixa. A geração de energia tem 1% da receita e da geração de caixa, enquanto a logística responde por 7% da receita e 10% da geração de caixa.

Privatiza em 1993

Fundada em 1941 por Getúlio Vargas, como parte de um plano de desenvolvimento nacional para fortalecer a indústria brasileira ao longo da história, a CSN enfrentou diversos desafios, principalmente hoje em dia, de se manter no topo da indústria do aço em um cenário cada vez mais competitivo e globalizado. Em 1993, a CSN foi privatizada seguindo com grande potencial de desenvolvimento, tornando-se a recordista em premiações anuais no setor de Siderurgia, Mineração e Metalurgia, empatada com a com CBMM. Cada empresa venceu a premiação nove vezes.

A empresa passou por períodos de expansão e modernização de suas instalações, tornando-se uma das siderúrgicas mais avançadas tecnologicamente da América Latina. Além disso, a CSN é responsável por gerar empregos diretos e indiretos em suas operações, contribuindo significativamente para o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde está presente. Em 2024, a CSN ficou em primeiro lugar no ranking do setor de metalurgia e Siderurgia do Valor 1000.