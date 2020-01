CSN abre 178 vagas para ‘Jovem Aprendiz’ nesta segunda-feira em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2020, 11:14 horas

Curso é ministrado pela unidade do Senai de Volta Redonda; inscrições vão até o dia 30

Volta Redonda – A Companhia Siderúrgica Nacional está abrindo 178 vagas para o curso de “Jovem Aprendiz” a partir desta segunda-feira (20). As inscrições vão até o próximo dia (30), com o curso ministrado pela unidade do Senai de Volta Redonda.

As vagas são para as áreas de assistente administrativo, 29 vagas, eletricista de manutenção, 58 vagas, mecânico de manutenção, 59 vagas e soldados de estruturas metálicas, 32.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas na sede do Senai, na Rua Pedro Lima Mendes, no bairro Aero Clube. Mais informações pelo telefone 3356-9300.

Os candidatos devem ser nascidos entre 20 de abril de 1996 à 20 de janeiro de 2002.

Documentos (original)

– RG até a data de 12 de abril deste ano;

– CPF;

– Comprovante de escolaridade, constando série e turno em que está matriculado, declaração original válida por 30 dias ou histórico ou certidão ou certificado de conclusão;

– Comprovante de residência;

– Certificado de reservista para jovens acima de 18 anos ou alistamento militar com data no verso de retirada do Certificado (CDI) até 12 de março deste ano (o documento não poderá ter nenhuma data expirada). Os jovens que completaram 18 anos em 2020, apenas alistamento militar;

– Carteira de trabalho ou protocolo com data de entrega da carteira até 12/03/2020;

– Título de Eleitor para jovens acima de 18 anos;

– Número do PIS ,caso já tenha trabalhado de carteira assinada.