CSN abre inscrições para projeto Lab Ideias

Volta Redonda – A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com as inscrições abertas para os trabalhadores da empresa que queiram participar do projeto Lab Ideias. Criado para fortalecer a cultura de inovação dentro da empresa, o programa que estimula a inovação, melhoria contínua e criatividade nas unidades da Siderurgia.

Esse ano, a CSN premiou os colaboradores que se destacaram na segunda edição de 2024. Ao todo, 21 propostas foram reconhecidas durante uma cerimônia realizada no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior, no bairro Laranja, que reuniu trabalhadores da Usina Presidente Vargas (UPV), da CSN Porto Real, em Porto Real (RJ), e da CSN Paraná, em Araucária (PR), além de familiares dos homenageados.

Das 583 ideias recebidas na última edição, 358 já foram implementadas com sucesso nas áreas operacionais. As sugestões passaram por avaliação em seis categorias: segurança, meio ambiente, qualidade, performance, custos e gestão de pessoas.

“O envolvimento de cada colaborador é fundamental para a evolução da CSN. Valorizamos quem pensa fora da caixa e propõe soluções que transformam nossa rotina. Os resultados do Lab Ideias mostram a força da inovação coletiva da nossa empresa”, afirmou Márcio Lins, diretor executivo de Produção da Siderurgia.