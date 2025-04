CSN anuncia 180 vagas para o Programa Jovem Aprendiz

Volta Redonda – A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz, com 180 vagas voltadas aos jovens da Região Sul Fluminense. Os selecionados irão atuar na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, com formação nas áreas de Caldeiraria, Mecânica de Manutenção e Elétrica de Manutenção.

Interessados terão até a próxima quinta-feira (10) para se inscrever no programa, que tem como objetivo contribuir para a formação técnica e profissional de jovens, por meio de experiências teóricas e práticas. A duração pode ser de até 11 meses.

Os participantes selecionados terão direito a remuneração e benefícios diferenciados, como assistência médica e odontológica, vale-transporte, refeição na empresa para os que realizarem atividades práticas, seguro de vida e auxílio academia com acesso ao TotalPass e ao Wellhub.

Pré-requisitos:

Ter entre 17 e 22 anos;

Certificado de reservista obrigatório (para candidatos do sexo masculino);

Ensino médio completo ou cursando o 3º ano;

Residir em Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral ou Barra do Piraí;

Não ter sido aprendiz da CSN nos últimos seis meses;

Não ter concluído o curso pretendido em nenhuma unidade do SENAI.

O processo seletivo inclui reunião informativa, provas online de matemática e língua portuguesa, entrevistas, exames médicos e avaliação psicológica. As inscrições vão até o dia 10 de abril e devem ser realizadas exclusivamente pelo site: www.csn.com.br/oportunidades. Mais informações estão disponíveis no edital, também acessível pelo site.