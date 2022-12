CSN assina aditivo a contrato da Ferrovia Transnordestina - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2022, 07:37 horas

Empresa assinou termo aditivo ao contrato de concessão da Transnordestina Logística, estabelecendo condições para devolução de trecho

São Paulo – A Companhia Siderúrgica Nacional assinou no dia 22 de dezembro (quinta) um termo aditivo ao Contrato de Concessão da Transnordestina Logística S.A. O objetivo do documento é alterar os trechos que compõem a malha concedida à Transnordestina, adequar os investimentos obrigatórios, os respectivos prazos para conclusão e penalidades, definir novas obrigações e sanções em caso de descumprimento e estabelecer as condições para a devolução do trecho Salgueiro – Porto de Suape. A assinatura segue o disposto em deliberação da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, publicada no Diário Oficial da União em 23/12/2022.

A Transnordestina Logística é responsável pela construção e operação da Ferrovia Nova Transnordestina. Com 1.753 km de extensão em linha principal, a ferrovia passa por 81 municípios, partindo de Eliseu Martins, no Piauí, em direção aos portos do Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. Segundo o site da CSN, “o projeto realiza o antigo sonho de integração nacional, além de incentivar a produção local e promover novos negócios”.

A obra é feita com recursos da CSN, Valec, Finor, BNDES, BNB e Sudene. A ferrovia terá capacidade para transportar 30 milhões de toneladas por ano, com destaque para granéis sólidos (minério e grãos).

Ao promover a integração, a Transnordestina se consolida como um elo fundamental para dinamizar a economia do Nordeste e aproximar o Brasil dos principais mercados mundiais.