Matéria publicada em 22 de junho de 2021, 14:42 horas

Aquisição da Cimento Elizabeth, que tem fábrica no Estado da Paraíba, é avaliada em R$ 1,1 bilhão

Volta Redonda – O grupo CSN, que reúne negócios de aço, mineração de ferro, cimento, ferrovia e energia e é conduzido pelo empresário Benjamin Steinbruch, está prestes a fechar a compra da Cimentos Elizabeth, que pertence ao fundo Farallon. O negócio, avaliado em R$ 1,1 bilhão e que deverá ser pago à vista, já teve o consenso das duas partes – está agora pendente de detalhes, principalmente jurídicos, e questões contratuais, conforme apurou o Valor.

CSN e cimentaria

No início do mês, o presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, confirmou que estava negociando a compra da Elizabeth Cimento, pertencente ao fundo Farallon, que tem fábrica no Estado da Paraíba. O negócio poderia variar de 200 milhões a 250 milhões de dólares, segundo informações do jornal Valor Econômico.

Steinbruch disse que manterá o mercado informado sobre eventuais desdobramentos desse assunto. A direção da CSN informou que ainda não existia um documento vinculante para a aquisição.

Segundo especialistas do mercado, a aquisição é considerada estratégica para a divisão de cimentos da CSN, que tem planos de abrir seu capital na B3, a bolsa paulista. A empresa já fez o registro da oferta pública de ações (IPO, em inglês) na CVM, órgão do mercado de capitais.