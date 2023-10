CSN confirma que dois funcionários ficaram feridos após estrondo e clarão na Aciaria

Volta Redonda – A CSN informou, em nota enviada à redação do DIÁRIO DO VALE na manhã desta terça-feira (17), que dois funcionários de uma empresa terceirizada ficaram feridos após o contato de um líquido quente com água na noite desta segunda-feira (16), na área da Aciaria de Aços Longos.

O acidente provocou uma reação, gerando um estrondo e um clarão, segundo a empresa. A CSN disse que o acidente ocorreu distante dos equipamentos de produção e que não houve incêndio. Segundo a empresa, os dois funcionários foram socorridos e liberados em seguida, após atendimento médico.

Veja a nota na íntegra:

Ontem, 16/10, segunda-feira, por volta das 21h30, um bloco (“bodie”) de escória, solidificado por fora, proveniente da Aciaria de Aços Longos, teve um vazamento de líquido quente de sua parte interna. Em contato com a água, o líquido quente provocou uma reação, gerando um estrondo e um clarão perceptíveis pela comunidade, embora distantes dos equipamentos de produção. Informamos que não houve incêndio.

O episódio ocorreu quando o bloco de escória foi rompido com máquina equipada com rompedor hidráulico, procedimento padrão e corriqueiro.

Dois colaboradores de empresas terceirizadas, responsáveis pela condução e execução da atividade naquela localidade, tiveram ferimentos leves e foram liberados após atendimento médico e um período de observação. Não houve qualquer tipo de dano ambiental.