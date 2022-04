CSN descarta vítimas ou prejuízos no incêndio na UPV

Matéria publicada em 26 de abril de 2022, 13:00 horas

Volta Redonda – Em comunicado ao mercado, a CSN afirmou que o incêndio ocorrido na noite desta segunda (25) e madrugada desta terça (26) na Usina Presidente Vargas (UPV) já foi controlado e que não houve vítimas nem danos ao processo produtivo. A empresa esclareceu ainda que o fogo ocorreu no galpão de embalagens e componentes.

A íntegra da nota

A Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN” ou “Companhia”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o incêndio ocorrido em um galpão de embalagens e componentes no final da noite do dia 25 de abril de 2022 na Usina Presidente Vargas em Volta Redonda foi controlado sem trazer impacto para a produção ou segurança da operação. A CSN reforça também que não havia colaboradores no local no momento do incêndio e que está averiguando as causas que originaram o incidente. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados caso haja alguma atualização sobre esse caso.