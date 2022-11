CSN encerra pregão de sexta com a maior alta da B3 - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de novembro de 2022, 14:31 horas

São Paulo – As ações da CSN foram as que mais subiram no pregão desta sexta feira na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Os papéis da siderúrgica encerraram o pregão cotados a R$ 15,43, em alta de 16,81%.

O site especializado em mercado financeiro Money Times atribuiu a alta às expectativas positivas do mercado com a recuperação dos preços do minério de ferro, que teve seu contrato de referência de dezembro negociado a US$ 93,60 a tonelada na Bolsa de Cingapura.