CSN entrega cestas de alimentação para o SOS de Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 17:50 horas

Volta Redonda – O Serviço de Obras Sociais de Volta Redonda (SOS) recebeu nesta sexta-feira (27), setenta e cinco cestas doadas pela CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). A instituição possui uma creche integral com o objetivo de dar suporte no desenvolvimento psicológico e social para crianças de até 5 anos de famílias de baixa renda. E conta também com estrutura de albergue e um bazar.

Segundo a coordenadora geral do SOS, Rafaela de Souza Oliveira Dias, as cestas chegam em boa hora.

– A doação da CSN vai garantir alimentação diferenciada para as crianças e famílias das comunidades atendidas pela instituição.

Outras instituições assistenciais da região, como a APADEFI e a APAE de Quatis, também receberão doações de cestas nas próximas semanas.