CSN estende data-base para 31 de maio e diz que negociará com sindicatos em separado

Matéria publicada em 28 de abril de 2023, 18:22 horas

Volta Redonda – O que deveria ser a primeira reunião de negociação entre o grupo de seis sindicatos de trabalhadores da CSN, mediada pelo Ministério Público do Trabalho, acabou não ocorrendo.

A empresa enviou para o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense uma correspondência em que informava sobre a extensão da data-base até o dia 31 de maio e dizia que aguardava as reivindicações específicas de cada categoria.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, correspondências com o mesmo teor foram encaminhadas para os outros sindicatos que compõem o grupo que pretendia negociar em conjunto com a CSN.

— Interpretei essa atitude como um posicionamento da CSN no sentido de negociar apenas com cada sindicato em separado — disse Edimar.

Como a reunião foi feita de forma virtual, Edimar e os outros presidentes ainda não decidiram o que fazer. Ele apenas afirmou que a empresa quer “enfraquecer os sindicatos”.

Grupo

O grupo é formado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Sindicato Metabase (Congonhas), Sindicatos dos Engenheiros de Volta Redonda, Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, Sindicato dos Portuários do Rio e Sindicato dos Vigilantes do Sul Fluminense.

Como a data-base foi estendida, as condições vigentes do acordo coletivo continuam valendo até o dia 31 de maio. Se não houver acordo, pode haver nova extensão de data base.