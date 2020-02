CSN evacua área perto do AF-3 por causa de problema técnico

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2020, 17:31 horas

A CSN mandou que os trabalhadores de um setor próximo ao Alto-Forno 3 deixassem seus postos de trabalho depois de um problema técnico que resultou em um vazamento de gás.

***

A medida foi tomada por precaução.

***

Não houve vítimas e a produção foi logo retomada.

Nota

Em nota oficial, a CSN afirmou o seguinte: ““os sistemas de controle da CSN identificaram um vazamento de gás em uma tubulação no interior da usina. Como medida de segurança operacional, os colaboradores que trabalhavam próximo ao local foram levados para uma outra área, dentro da usina, por precaução. Não há nenhuma pessoa ferida e as equipes técnicas já controlaram o vazamento”.

UPA

O vereador Rodrigo Furtado (PTC) confirmou na tarde de quinta-feira (13/02) que o governo do estado vai direcionar recursos para a construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no município. A confirmação foi feita durante um encontro entre o parlamentar e o secretário estadual das Cidades, Juarez Fialho, na manhã do mesmo dia, na sede da Secretaria de Fazenda (Sefaz), no gabinete, no Centro do Rio.

Prazo

De acordo com Rodrigo Furtado, os recursos serão empenhados ainda este ano, podendo as obras serem iniciada no decorrer do segundo semestre. O parlamentar afirmou, no entanto, que ainda falta definir um local, mas que “não haverá problemas quanto a isso”.

– Estive na tarde desta quinta-feira com o prefeito Samuca Silva para confirmar a conquista e para conversarmos sobre um local que tenha as dimensões necessárias, que seriam de 3 mil metros quadrados. Temos áreas nos bairro Volta Grande e demais bairros periféricos. O mais importante é que o governador Wilson Witzel (PSC) deu sinal verde para que a cidade receba este grande investimento no setor de Saúde – concluiu Furtado.

Boa notícia

O deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve, na manhã desta sexta (14/02), em Pinheiral para conversar com o prefeito da cidade, Ednardo Barbosa, sobre a destinação das verbas que chegam a quase R$2 milhões para este ano. A proposta apresentada inclui obras de infraestrutura, pavimentação de ruas, reforma e construção de praças, além de melhoria na saúde e educação.

– A destinação desses recursos é para que Pinheiral seja uma cidade cada vez melhor e mais fortalecida. Tenho desenvolvido um trabalho com muito entusiasmo para que a população das cidades da região tenham mais qualidade de vida. Essa parceria que estamos fazendo entre a Prefeitura e a Câmara Federal há de gerar ainda muito mais frutos – falou o parlamentar.

Brinquedos

Um dos recursos que a cidade vai receber vem do ministério da Cidadania, com um investimento de R$150 mil para a aquisição de brinquedos inclusivos para colocação em praças e possibilitar a inclusão de crianças com necessidades especiais.

– É com muita alegria que recebi o deputado Delegado Antonio Furtado, aqui em Pinheiral. Ele continua demonstrando o carinho que tem por nossa cidade e veio apresentar as indicações de emendas e verbas destinadas para este ano. Serão obras de infraestrutura, pavimentação e investimentos nas áreas da saúde e da educação – comemorou o prefeito Ednardo.

Visita ao Vih-Ver

Ainda cumprindo as agendas da sexta-feira, o deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve no abrigo Vih-Ver, em Volta Redonda, para conhecer o trabalho realizado no local e entender as necessidades de quem vive ali.

– Ficamos muito felizes em receber o deputado Furtado e mostrar nossas necessidades e realidade. Abrigamos 10 portadores do vírus HIV e servimos 6 refeições diárias e as medicações. Visamos sempre o bem estar físico e mental de cada um deles – explicou o presidente da instituição, Luis Alberto Ferreira de Castro.