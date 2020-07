‘CSN Inova’ cria veículo de investimentos em startups

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 19:05 horas

CSN Inova Ventures – veículo de venture capital da CSN – busca soluções tecnológicas de impacto em larga escala para seus negócios Volta Redonda

Volta Redonda – A inovação sempre esteve presente na história da CSN, que se completa com a história de Volta Redonda, que comemora 66 anos nesta sexta-feira, 17 de Julho. Quando foi fundada, ela representou um marco para o processo de industrialização no Brasil e ajudou a transformar Volta Redonda numa das cidades mais desenvolvidas do país. Hoje, na era da Indústria 4.0, a empresa segue sendo pioneira ao estruturar um Corporate Venture Capital (CVC) para investir em empresas de tecnologia e inovação. A CSN Inova Ventures, primeiro CVC brasileiro focado na Indústria 4.0, objetiva encontrar soluções que possuam sinergia com as operações do Grupo, além de soluções adjacentes e disruptivas para acessar novos mercados.

“Objetivamos contribuir ativamente no ecossistema de inovação e no desenvolvimento sustentável da indústria brasileira. Por meio do corporate venture, a Inova visa ajudar as startups a alavancar os seus produtos, a testar as suas tecnologias, obter recursos financeiros para escalar e, como diferencial, acessar o robusto time técnico do Grupo CSN que poderá auxiliar as startups a aperfeiçoarem as suas soluções”, destaca o cofundador da CSN Inova Felipe Steinbruch.

Para a indústria siderúrgica, estamos buscando ativamente soluções relacionadas às tecnologias disruptivas e novos materiais, como startups que utilizam inteligência artificial, automação, robotização e machine learning para o processo produtivo. Além disso, para este ciclo mapearemos soluções da tese de sustentabilidade e economia circular, como startups de novos materiais, novas formas de energia renovável, gestão de rejeitos, soluções carbono free e para redução de poluentes. Os tempos atuais pedem isso e a CSN Inova Ventures está fortemente atenta a essas demandas. Por isso, busca trazer esses parceiros para apoiar financeiramente e tecnicamente no desenvolvimento dessas tecnologias.

“Como desdobramento e continuidade da estratégia de inovação da CSN Inova, o veículo de investimentos objetiva auxiliar a CSN a transformar e perpetuar o negócio, encontrar soluções e tecnologias que possuam sinergia com os negócios existentes para alavancar o core business; acessar novos mercados; construir novos negócios e novas fontes de receitas e, por fim, atuar como radar de tendências tanto para a continuidade quanto para a disrupção dos negócios”, explica Gabriela Toribio, Gerente de Inovação da CSN Inova.

Empreendedores de todo o Brasil, com uma solução tecnológica aderente aos temas buscados pela CSN Inova, podem participar do processo de avaliação, que será contínuo e realizará as parcerias de investimento de forma orgânica. As inscrições são realizadas pelo site: https://www.csninova.com.br/

Sobre a CSN Inova

É o braço de inovação da CSN, que tem como objetivo posicionar a companhia estrategicamente e ativamente no ecossistema de inovação. É responsável por sistematizar o processo de inovação dentro da CSN, identificando e implementando novas ideias e ferramentas que visam a sustentabilidade operacional do Grupo.