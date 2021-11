CSN lucra R$ 1,3 bi no terceiro trimestre

Matéria publicada em 4 de novembro de 2021, 18:48 horas

Resultado divulgado nesta quinta pela empresa é maior que o do mesmo período do ano passado , mas inferior ao do segundo trimestre

Volta Redonda – A CSN divulgou nesta quinta-feira (04/11) seus resultados do terceiro trimestre. O lucro líquido consolidado atingiu R$ 1.324.652.000 (um bilhão, trezentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil reais), ficando acima do resultado do mesmo trimestre do ano passado, que foi de R$ 1,2 bilhão, mas bastante abaixo do resultado do segundo trimestre, que atingiu R$ 5,5 bilhões.

As duas atividades que a CSN mantém em Volta Redonda (siderurgia e cimentos) tiveram resultados positivos. A seguir, o detalhamento do resultado nessas atividades.

Siderurgia

No terceiro trimestre de 2021, as vendas totais atingiram 981 mil toneladas, 23% abaixo do registrado no segundo trimestre de 2021, em função, principalmente, da estratégia comercial da CSN de preservar sua política de preços, pfeferindo vender menos a reduzir sua margem.

As vendas domésticas somaram 678 mil toneladas de produtos siderúrgicos, um montante 24% inferior em relação ao trimestre anterior. Deste total, 640 mil toneladas referem-se a aços planos e 39 mil toneladas a aços longos.

No mercado externo, as vendas somaram 303 mil toneladas, 15% menos que no mesmo período do ano anterior e 22% abaixo das realizadas no trimestre passado, como consequência do menor volume exportado e da redução das vendas da SWT e da Lusosider, em razão da sazonalidade com as férias de verão.

Neste período, 20 mil toneladas foram exportadas de forma direta e 282 mil toneladas foram vendidas pelas subsidiárias no exterior, sendo 54 mil toneladas pela LLC, 166 mil toneladas pela SWT e 62 mil toneladas pela Lusosider.

A receita líquida na Siderurgia atingiu R$7.627 milhões no terceiro trimestre, 6% inferior em relação ao segundo.O preço médio no terceiro trimestre no mercado interno foi 20% superior ao do segundo, um desempenho em linha com os reajustes realizados ao longo do ano e que conseguiu mitigar parcialmente a perda de participação nas vendas.

Já o preço no mercado externo ficou praticamente estável no período.

Cimento

No caso da CSN Cimentos, as vendas no terceiro trimestre foram 8,6% superiores em relação ao trimestre anterior e 10,8% acima do verificado no terceiro trimestre do ano passado. Contribuiu para esse resultado a integração da Elizabeth Cimentos, com números bastantes robustos já no primeiro mês de integração e incorporação da nova política comercial. A CSN adotou a estratégia comercial de priorizar o material ensacado e concentrar as vendas em lojas menores de varejo e lojas de material de construção, o que, segundo a empresa, tem gerado resultado e possibilitado um maior aproveitamento desse momento positivo do mercado.

A receita líquida do segmento atingiu R$ 387 milhões, um desempenho 13% superior em relação ao trimestre anterior, como resultado da combinação de aumento de vendas com preços mais fortes, além da entrada da Elizabeth Cimentos em setembro. Em relação ao preço FOB realizado no trimestre, a CSN teve um aumento de 2,6% em relação ao trimestre anterior e de 23% em relação ao mesmo período de 2020.