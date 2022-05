CSN lucra R$ 1,3 bilhão no primeiro trimestre de 2022

Matéria publicada em 5 de maio de 2022, 17:00 horas

Empresa vai distribuir pouco mais de R$ 904 milhões aos acionistas, equivalendo a R$ 0,67 por ação

Volta Redonda – A CSN divulgou nesta quarta (04) os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2022. O lucro líquido da Companhia foi de R$ 1,364 bilhão, um resultado 29% superior ao registrado no trimestre anterior, mas 76% abaixo dos R$ 5,697 bilhões registrados no primeiro trimestre de 2021.

A empresa vai distribuir R$ 904,5 milhões em dividendos aos acionistas, o que equivale a R$ 0,67 por ação ordinária. Estes valores se somam aos juros sobre capital próprio declarados em dezembro no valor de R$ 257,0 milhões, completando a distribuição de 25% sobre o lucro do período.

A receita líquida no trimestre passado totalizou R$ 11,77 bilhões, o que representa um aumento de 13,6% quando comparado com o quarto trimestre de 2021, e uma leve retração de 1,2% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado.

A empresa considera que o resultado “é consequência da melhora do segmento de mineração que apresentou forte recuperação de preço realizado no período, além de maiores volumes vendidos do mercado siderúrgico”.

O custo dos produtos vendidos totalizou R$ 7.287 milhões no primeiro trimestre deste ano, o que representa um aumento de 10,3% em relação ao último trimestre do ano passado e 18% na comparação com o primeiro trimestre de 2021. Segundo a empresa, o aumento de custos foi consequência da alta de preços de algumas matérias primas, como o carvão e o coque, além da menor diluição de custos fixos na mineração com a queda no volume produzido.

A margem bruta atingiu 38% no primeiro trimestre deste ano e foi 1,8 ponto percentual superior à registrada no quarto trimestre de 2021, como resultado da forte recuperação de preços observada no segmento de mineração. Por outro lado, quando comparado com o mesmo período de 2021, houve retração de 22% no lucro bruto. A empresa atribui esse desempenho a dificuldades operacionais verificadas no trimestre, com um volume de chuvas acima do normal, e também custos mais altos na comparação anual.

As despesas com vendas, gerais e administrativas totalizaram R$ 587 milhões, 28% inferior ao registrado no último trimestre do ano passado, como consequência do menor volume comercializado na mineração, gerando uma menor despesa com fretes.

Siderurgia

Segundo a CSN, “a recuperação contínua no volume de vendas mais do que compensou a pequena redução de preços observada no período, resultando em um crescimento trimestral de 3,1% na receita da siderurgia”. As vendas totais ficaram 13% acima das do período anterior, chegando a 1,157 milhão de toneladas, com forte desempenho do mercado externo.

Cimento

O segmento de cimentos foi impactado, neste trimestre, pelo maior volume de chuvas e por pressões temporárias nos custos de produção.

Como consequência, houve retração de 11% no volume de vendas quando comparado com o 4T21. Na comparação anual, as vendas totais foram 17,5% superiores como consequência da incorporação da Elizabeth Cimentos.