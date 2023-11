CSN marca negociação de acordo do turno

Volta Redonda – A CSN enviou um ofício ao Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, atendendo à solicitação da entidade que representa os trabalhadores e marcando uma reunião para segunda-feira (27), com o objetivo de encontrar uma solução para o impasse envolvendo o regime de turnos na empresa. O objetivo é encontrar uma forma de evitar a implantação de turno fixo de oito horas pela empresa, o que tem grande possibilidade de levar a uma disputa judicial.

Em votação realizada no último dia 21, os trabalhadores que atuam no regime de turno de revezamento rejeitaram a compensação de R$ 5 mil para cada trabalhador em troca da renovação do turno de revezamento de oito horas por dois anos.