CSN: Odair convoca trabalhadores para discutir pauta do acordo coletivo 24/25

Volta Redonda – O presidente do Sindicato do Metalúrgicos do Sul Fluminense, Odair Mariano, está convocando os trabalhadores da CSN para uma assembleia nesta quarta-feira (27), para apresentação da pauta de negociação do acordo coletivo 2024 e da PLR.

A assembleia acontece às 17:30h, na Praça Juarez Antunes. “Agora, mais do que nunca, é hora de unir forças para conquistar o sucesso nas negociações. Estamos prontos para mais uma Campanha Salarial, para lutar em prol dos metalúrgicos e metalúrgicas da CSN. Estamos com muito entusiasmo para garantir o que é importante para o trabalhador. Não será um desafio fácil, como sempre, mas nossa determinação nas mesas de negociações será trazer o melhor acordo possível aos trabalhadores”, disse Odair.

A convocação foi feita em boletim publicado na última sexta-feira (22).

Reivindicações dos trabalhadores

Reajuste de salário INPC + aumento real

PLR valor entre r$ 5.000 a r$ 10.000 sem desc. IRPF

Fim do banco de horas

Plano de saúde nível nacional e melhor atendimento

Reajuste no cartão alimentação

Aumentar para 12 parcelas empres. salário