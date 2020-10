CSN oferece vagas de emprego para oito profissões

Matéria publicada em 22 de outubro de 2020, 10:16 horas

Vagas são para cargos de Mecânico de Máquinas Pesadas, Eletricista de Autos, Operador de Ponte Rolante, Mecânico de Manutenção, Soldador, Mecânico Caldeireiro, Eletricista Industrial e Mecânico de Usinagem

Volta Redonda – A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está oferecendo vagas de emprego para oito profissões, em Volta Redonda. A divulgação ocorreu no site da CSN, mas não foram especificados a quantidade de vagas. As ofertas são para cargos de Mecânico de Máquinas Pesadas, Eletricista de Autos, Operador de Ponte Rolante, Mecânico de Manutenção, Soldador, Mecânico Caldeireiro, Eletricista Industrial e Mecânico de Usinagem. Currículos podem ser cadastrados no link.

Requisitos

Para Mecânico de Máquinas Pesadas (autos), os candidatos devem ter Ensino Médio completo e experiência com manutenção mecânica de: caminhões pá mecânica retroescavadeira, bob cat, mini pá carregadeira. De acordo com a companhia, é desejável possuir curso de eletricista de autos.

Para Eletricista de Autos, os candidatos devem ter formação em Elétrica (mínimo de 280 horas, Ensino Médio Completo e experiência em manutenção elétrica de caminhões pá mecânica retroescavadeira, bob cat e mini pá carregadeira.

Já para cargo de Operador de Ponte Rolante, os pré-requisitos são Ensino Médio completo, formação em operação de ponte rolante e é desejável ter experiência anterior na operação.

Para Mecânico de Manutenção, os pré requisitos são experiência em manutenção industrial, Ensino Médio completo e é desejável ter curso de mecânica.

Já para o cargo de Soldador, os candidatos devem ter experiência com solda e Ensino Médio completo.

Os candidatos interessados no cargo de Mecânico Caldeireiro devem ter Ensino Médio completo e experiência com caldeiraria, além de que o curso de mecânica ajuda a conseguir a vaga.

Para o cargo de Eletricista Industrial, os pré-requisitos são Ensino Médio completo, formação em elétrica (mínimo de 280 horas) e experiência com manutenção elétrica industrial.

Por fim, para o cargo de Mecânico de Usinagem, os candidatos devem ter Ensino Médio completo, experiência em operação de torno convencional e usinagem de peças e possuir curso de torneiro mecânico ou mecânico de usinagem.