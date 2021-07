CSN oferece vagas de mecânico

Matéria publicada em 9 de julho de 2021, 16:32 horas

Volta Redonda – A CSN deu início a um processo seletivo para contratar novos colaboradores que atuarão na Usina Presidente Vargas em Volta Redonda (RJ). As vagas são para mecânico de manutenção, solda e andaime. Podem se inscrever candidatos de ambos os sexos e pessoas com necessidades especiais (PcDs). As vagas são limitadas, e todos os interessados devem acessar o site: www.csn.com.br/oportunidades e cadastrar o seu currículo. Ter o ensino médio concluído é pré-requisito para todas as oportunidades.

Confira as vagas e outros pré-requisitos:

Mecânico de manutenção:

Realizar manutenção preventiva e corretiva, fazer leitura e interpretação de desenhos mecânicos, pneumáticos e hidráulicos, trocar peças, confeccionar e reparar elementos de máquinas e equipamentos. Também é desejável o candidato ser formado em mecânica.

Mecânico de solda:

Fazer a união e o corte de peças metálicas, soldas em aço carbono e aço inox. Saber realizar processos de soldagem e corte como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxicorte, corte com maçarico, arco submerso, brasagem e plasma. Possuir alguma formação em solda também é importante.

Mecânico de andaime:

Montar e desmontar andaimes. Limpar e lubrificar formas metálicas, fazer a seleção de materiais e ter experiência na montagem de andaimes.

A CSN incentiva a inclusão, valoriza o que cada um tem de singular e busca candidatos que ajudem a promover um ambiente com diversidade onde todos tenham a oportunidade de desenvolver seu potencial.