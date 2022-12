CSN planeja construir usina de aços longos nos EUA até 2026 - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2022, 07:29 horas

Investimento faz parte de estratégia apresentada pela empresa em evento para investidores

Volta Redonda – “Investir no exterior, onde há mais estabilidade e previsibilidade, traz mais segurança para o investidor”. O presidente e CEO da CSN, Benjamin Steinbruch, disse essa frase durante o CSN Day. A empresa pretende construir uma usina de aços longos construída a partir do zero nos Estados Unidos.

A unidade deve iniciar a operação de até 2026. O plano prevê uma capacidade de produção de 350 mil toneladas anuais e a geração de Ebitda em torno de 50 milhões de dólares (cerca de R$ 265 milhões) por ano. Os investimentos da siderúrgica para os próximos três anos estão estimedos em R$ 2,4 bilhões.

A medida está listada como “Oportunidade em estudo” e reflete a disposição de internacionalização dos ativos da CSN, explicada pelo, como resultado da maior estabilidade e previsibilidade do mercado nos Estados Unidos e Europa.

Steinbruch mencionou durante uma de suas falas no CSN Day, um exemplo do ocorrido com a SWT, siderúrgica da Companhia na Alemanha. A direção do grupo teria sido pressionada a vender a unidade por US$ 480 milhões, mas manteve o ativo, que agora apresentou lucro de US$ 220 milhões em um ano.

Investimentos no Brasil

Além dos investimentos no exterior, a CSN estuda ampliar sua capacidade de produção de folhas metálicas em 130 mil toneladas por ano, e a de aço pré-pintado em 112 mil toneladas por ano.

Perspectivas de mercado para 2023

A CSN prevê que o mercado internacional deve estabilizar os preços em patamares mais elevados que os do período pré-pandemia. Nos Estados Unidos, a CSN espera ajustes na política monetária para controle da inflação, e demanda por aço sustentando preços nos patamares atuais. Para a China, a CSN prevê recuperação da economia com flexibilização das medidas de combate à Covid-19 e alta dos preços por aumento de demanda e pressão das siderúrgicas locais, que estão com margens negativas.