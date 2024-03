CSN promove limpeza de córrego e soltura de peixes em ações ecológicas

Volta Redonda – A limpeza do córrego Bugio no Belmonte, nesta terça-feira (26), marcou mais uma iniciativa da CSN em colaboração com a Prefeitura de Volta Redonda e outras entidades, em comemoração do Dia Mundial da Água. A ação contou com a participação do Grupo Recriar e do Rotary Club, conscientizando a população sobre a importância da preservação ambiental e do descarte adequado de resíduos. Dezenas de voluntários participaram da remoção de lixo do local.

No Dia Mundial da Água, 22 de março, mais de 5 mil peixes foram soltos no Rio Paraíba do Sul pela CSN, com o apoio da Prefeitura e do Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Os peixes lançados visam repovoar a fauna aquática do Rio Paraíba e são de espécies nativas ameaçadas de extinção.

“Essas ações da CSN são muito importantes e já acontecem há três anos em comemoração ao Dia Mundial da Água. São positivas para a comunidade, especialmente para conscientizar a população sobre o uso adequado e a conservação dos recursos hídricos” – afirma Marcelo Ricco, analista de Meio Ambiente da CSN.

Para o governo municipal, estas ações auxiliam na conscientização sobre a importância da preservação da natureza e promovem o repovoamento de espécies nativas ameaçadas de extinção no Rio Paraíba.

Estas e outras iniciativas promovidas pela CSN fazem parte do Programa de Educação Ambiental (PEA) em Volta Redonda. O PEA é executado pela Fundação CSN, em parceria com a Prefeitura, por meio das secretarias de Educação e Meio Ambiente.

Ricardo Wagner, gestor do INEA, acompanhou a soltura dos peixes e destacou sua importância: “Esses peixes, em especial, são provenientes do banco genético do Rio Paraíba do Sul, gerido pelo Instituto Chico Mendes, o ICMBio, onde é realizado todo o melhoramento genético das espécies nativas e ameaçadas do Rio Paraíba do Sul. Portanto, ações como esta contribuem efetivamente para o fortalecimento genético das espécies nativas. Parabenizamos mais uma vez a iniciativa, que conta com o apoio e a priorização do Governo do Estado do Rio de Janeiro.”