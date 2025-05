CSN queima meia tonelada de drogas em Volta Redonda

Volta Redonda – A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) incinerou cerca de 500 quilos de drogas nesta quarta-feira (7), em Volta Redonda. Os entorpecentes foram apreendidos ao longo dos últimos meses pela Polícia Civil e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a CSN, a queima foi realizada com segurança em um sistema que evita a liberação de fumaça e resíduos no ar. Só a 7ª Delegacia da PRF no Rio de Janeiro foi responsável pela incineração de materiais referentes a 115 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).