CSN reajusta preço de bobinas e laminados

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2022, 15:41 horas

Volta Redonda e São Paulo – O desconto concedido pela CSN, entre novembro e dezembro, para seus clientes de aços planos, será finalizado em 22 de fevereiro. A empresa fez o comunicado nesta terça-feira, dia 15. A previsão é de que as chapas e bobinas laminadas a quente tenham aumento nos preços de até 5%.

Os laminados a frio vão ter reajuste de 6% e os produtos zincados e galvanizados 7%. Os dois são usados na produção da chamada linha branca – eletrodomésticos como geladeira, fogão, entre outros. Os laminados são usados também na construção de imóveis e no setor automotivo. As informações são do jornal “Valor Econômico”.