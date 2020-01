CSN registra vazamento de gás em Volta Redonda; áreas são evacuadas

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 12:14 horas

Funcionários já retornaram para seus postos de trabalho

Volta Redonda – A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) registrou um vazamento de gás na manhã desta sexta-feira (10), em Volta Redonda. Funcionários de áreas próximas aos dispositivos de gases precisaram evacuar do local. Por volta de 11h, os funcionários já haviam retornado para seus postos de trabalho.

De acordo com a empresa, durante um religamento dos equipamentos que foram desligados na tarde de quinta-feira (9), após uma interrupção de energia elétrica, os detectores identificaram um vazamento de gás no dispositivo de segurança. Com isso, foi necessário a evacuação do local como procedimento de precaução. Ninguém ficou ferido.

Notas

A CSN divulgou uma nota, alegando que:

– Ocorreu um evento pontual de falha em um dos bleeders de gás siderúrgico da usina. Como procedimento de segurança foram evacuadas as áreas nas adjacências, até a normalização. Não houve feridos – destacou.

Técnicos do Instituto Estado do Ambiente (Inea) foram ao local para avaliar a situação. Em seguida foi divulgada uma nota explicando que:

– Os resultados das estações de monitoramento da qualidade do ar no município de Volta Redonda demonstram um aumento nas concentrações de poluentes próximo ao período da ocorrência de emissões na Companhia Siderúrgica Nacional. Entretanto, não foram identificadas ultrapassagens aos padrões de qualidade do ar estabelecidos na Resolução CONAMA 491/2018 em nenhuma das estações localizadas no entorno da CSN – concluiu em nota.