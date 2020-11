CSN retoma atividades do Alto-Forno 2

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 19:11 horas

Equipamento havia sido parado para manutenção em 20 de maio

Volta Redonda –A CSN informou por meio de Fato Relevante dirigido ao mercado de ações que retomou a partir desta quinta (19) as atividades de seu Alto-Forno número 2, que haviam sido paralisadas temporariamente, conforme foi informado ao mercado em 29 de maio de 2020. “Fato Relevante” é uma informação que toda empresa com ações na Bovespa tem que passar ao mercado, cada vez que toma uma decisão capaz de influir significativamente em seus resultados.

Segundo a empresa, a medida visa adequar a produção de aço à demanda do mercado. O AF-2 tem capacidade para produzir 1,5 milhão de toneladas de aço por ano.

A paralisação temporária tinha como objetivo adequar a produção de aço à demanda do mercado, na época reduzida devido à parada ou redução de atividade de diversos setores econômicos por causa da pandemia de Covid-19.

Na época, o DIÁRIO DO VALE apurou que a CSN pretendia aproveitar os trabalhadores do AF-2 em outros projetos dentro da empresa, inclusive substituindo pessoas que estão no grupo de risco da Covid-19 e estão afastadas.

O presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, disse em maio que o aspecto social também estava sendo levado em consideração. “Consideramos todas as questões sociais e por isso não tomamos ainda a decisão (de abafar o forno). Quando a fizer, nós teremos de contemplar todas as possibilidades para minimizar questões sociais desta eventual parada, assim como questões políticas de onde estamos trabalhando. Estamos tentando suportar nossos funcionários nas regiões onde atuamos”, ressaltou.



Retomada

Segundo a Agência Brasil, o Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, teve crescimento de 7,5% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o segundo trimestre. O dado é do Monitor do PIB, da Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgado nesta quinta (19).

“O forte crescimento de 7,5% da economia brasileira no terceiro trimestre, reverte, em parte, a forte retração de 9,7% registrada no segundo trimestre deste ano, em função da chegada da pandemia de covid-19 ao Brasil, a partir de março. No entanto, este crescimento não é suficiente para recuperar o nível de atividade econômica que ainda se encontra 5% abaixo do observado no quarto trimestre do ano passado”, afirma o coordenador da pesquisa, Claudio Considera.

Segundo ele, apesar da recuperação disseminada entre as atividades econômicas, o setor de serviços ainda encontra dificuldades para se recuperar. Os serviços tiveram alta de 5,5%, bem abaixo dos 13,4% da indústria.

“Mesmo com a flexibilização das medidas de isolamento e pequena melhora marginal dos setores de alojamento, alimentação, serviços prestados às famílias, educação e saúde, o crescimento observado ainda é muito pouco em comparação a deterioração, causada pela pandemia, observada nestes segmentos. A elevada incerteza quanto ao futuro da pandemia tem inibido a recuperação mais robusta do setor de serviços, que é a atividade mais relevante da economia brasileira”, explica Considera.