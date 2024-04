CSN retoma Clube Umuarama, em Volta Redonda

Os gestores do clube foram notificados no final de fevereiro sobre a decisão da Justiça, e através dos seus advogados informaram que a devolução ocorreria de forma voluntária – algo que não aconteceu. Hoje pela manhã, a empresa retomou a posse do imóvel, conforme decisão judicial.

A retomada do imóvel pela siderúrgica é decorrente de uma ação judicial ajuizada pela empresa há 10 anos e que foi encerrada em fevereiro deste ano pelo juiz da 3ª Vara Cível, Claudio Gonçalves Alves. Ele ordenou a devolução do imóvel à CSN.

Parque Nacional do Itatiaia oferece transmissão ao vivo das Agulhas Negras via YouTube