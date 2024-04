CSN se compromete a retomar PPR caso acordo seja aprovado

Volta Redonda – O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Odair Mariano, se reuniu com representantes da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) no início da noite desta segunda-feira (8), para discutir o Acordo Coletivo de Trabalho 2024. Durante as conversas a CSN se comprometeu a retomar o pagamento do Programa de Participação dos Resultados (PPR), caso os trabalhadores aprovem a contraproposta da CSN para o acordo coletivo. O benefício não era pago há 7 anos.

A assembleia acontece nesta quarta-feira (10), na praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília, das 6h às 17h. A CSN está usando a mesma proposta aprovada pelos trabalhadores da CSN Porto Real.

De acordo com o presidente, a decisão de fazer uma nova negociação com a CSN é conquistar benefícios para o trabalhador: “Hoje foi uma grande vitória para nós metalúrgicos que conquistamos a volta do PPR para 2025. Foram anos sem esse benefício e, agora, estará de volta. Somos representantes do trabalhador e vamos lutar por eles. Não pode só nos trabalhadores perdemos e a empresa continuar a ter lucros bilionários as nossas custas. Quer investir em patrimônio, que invista em nós funcionários, pois somos os principais geradores de riquezas. Temos que ser valorizados e respeitados”, destacou Odair Mariano.

Caso seja aprovada a proposta no dia 10 de abril, a CSN terá 30 dias para elaborar junto ao Sindicato o programa de implantação do PPR. Já o pagamento do abono será realizado no dia 15 de abril e a recarga extra do cartão alimentação será no dia 16.