CSN segue responsável pela análise dos efluentes que lança no Rio Paraíba do Sul

Volta Redonda – O Laboratório de Química Ambiental da Companhia Siderúrgica Nacional, localizado no Centro de Pesquisas em Volta Redonda, recebeu novamente a autorização do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) para analisar os efluentes lançados no Rio Paraíba do Sul pelas unidades da CSN Usina Presidente Vargas (UPV) e Porto Real.

O processo que leva à emissão do certificado é chamado recredenciamento e ocorrre a casa dois anos.

Segundo nota da CSN, a avaliação é feita “por meio de auditorias rigorosas que avaliam a conformidade dos laboratórios do Centro de Pesquisa, possibilitando a empresa monitorar e atender as legislações ambientais aplicáveis aos lançamentos de efluentes de acordo com os critérios estabelecidos ambientais do Município, Estado e Federação”.

O monitoramento é feito com aproximadamente 10.000 análises laboratoriais realizadas anualmente pelos trabalhadores do laboratório, envolvendo diversas equipes responsáveis por atividades como coleta, transporte das amostras para o laboratório, preparação das amostras, análise das amostras e elaboração de relatórios com os resultados das análises.

Gestão hídrica

O monitoramento das águas e efluentes é uma etapa crucial na gestão hídrica da UPV, permitindo o reuso dos efluentes gerados em seus processos.

A CSN é referência em reuso de água na indústria siderúrgica, apresentando um índice de recirculação de aproximadamente 94%, o que representa um consumo de água muito inferior em comparação com outras produtoras de aço.