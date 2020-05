CSN tem prejuízo de R$ 1,3 bilhão no primeiro trimestre

Volta Redonda – A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) registrou no primeiro trimestre um prejuízo líquido de R$ 1,3 bilhão, um forte aumento em relação à perda de R$ 7,5 milhões apurada no mesmo período de 2019. O resultado foi afetado pela realização a resultado de hedge de fluxo de caixa e da ociosidade de equipamentos paralisados, que fez com que a conta de “outras receitas e despesas operacionais” atingisse o valor negativo de R$ 666 milhões.

A empresa também perdeu dinheiro com a desvalorização das ações de sua concorrente Usiminas. Motivo: A CSN tem um grande número de ações da competidora mineira, embora não faça parte do chamado “grupo de controle” da empresa. Há uma determinação para que essas ações sejam vendidas, mas a Companhia está buscando um momento em que não tenha de contabilizar um grande prejuízo com a opoeração, feita em um momento em que as aç;ões de siderúrgicas estavam fortemente valorizadas.

No que diz respeito à operação, a Companhia teve um bom trimestre. A capacidade de gerar caixa, medida pelo EBITDA ajustado, atingiu R$1,331 bilhão no poeríodo, mesmo diante da menor produção pontual de minério de ferro. A produção de minério de ferro somou 5,9 milhões de toneladas, 39% inferior ao mesmo período do ano anterior, em função da quantidade de chuvas na região e de atrasos em novas frentes de lavra.

O volume de vendas da Siderurgia somou 1.140 mil toneladas, 2% superior ao último trimestre do ano passado. O EBITDA da Siderurgia cresceu 68% em relação ao semestre anterior, atingindo R$298 milhões.

Demissões