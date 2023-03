CSN teve lucro líquido de R$ 2,2 bilhões em 2022 - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 07:31 horas

Empresa teve lucro de R$ 197 milhões no quarto trimestre do ano passado

Volta Redonda e São Paulo – O grupo CSN fechou 2022 com lucro líquido de 2,2 bilhões de reais. No último trimestre de 2022, a empresa registrou lucro líquido de R$ 197 milhões, mesmo considerando os maiores impactos com despesas financeiras e com variação cambial verificados no período. Em 2022, o lucro líquido foi de R$ 2,2 bilhões, uma redução de 84% em relação ao ano de 2021, período este marcado pelo recorde histórico de rentabilidade da Companhia e pelo efeito do IPO (venda inicial de ações ao público) da CSN Mineração.

O EBITDA no último trimestre de 2022 foi de R$ 3.123 milhões, com uma margem EBITDA ajustada de 27,1% ou 3,2 pontos percentuais acima da registrada no trimestre passado. Esse aumento de rentabilidade é consequência direta da melhora dos resultados de mineração, que foi responsável por 57% do desempenho do trimestre e mais do que compensou a dinâmica mais fraca observada para o segmento siderúrgico. Em 2022, o EBITDA Ajustado atingiu 13.817 milhões, um resultado 30,1% inferior ao de 2021, devido a menores resultados operacionais do ano, refletindo as reduções de preço no minério e maiores custos de matérias-primas na siderurgia.