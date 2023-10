CSN usa polímeros rosa para alertar o combate ao câncer de mama

Volta Redonda – O mês da conscientização sobre o câncer de mama, conhecido como Outubro Rosa, ganhou destaque na Usina Presidente Vargas da CSN, devido à aplicação de polímeros cor-de-rosa nas pilhas de carvão, minérios e outros particulados. A siderúrgica de Volta Redonda tem um número cada vez maior de mulheres trabalhando em suas áreas operacionais.

A aplicação de polímeros sobre as pilhas de particulados na Usina Presidente Vargas faz parte de um conjunto de medidas adotadas pela CSN para reduzir a dispersão do chamado “pó preto”. Os polímeros criam uma camada dura e fina sobre as pilhas, evitando a propagação do pó devido aos ventos. Anteriormente, os polímeros utilizados eram nas cores verde e azul.

Essa aplicação de polímeros é apenas uma das várias medidas de alta tecnologia que a empresa implementou para combater as emissões de particulados em pilhas de materiais em Volta Redonda. Além dos polímeros, a CSN investiu em 12 canhões de névoa, que criam uma neblina artificial capaz de interagir com as partículas de pó preto e fazê-las cair, evitando a dispersão na cidade.

Outras inovações incluem sistemas eletrônicos de varrição para limpar as vias e a utilização de alpinistas industriais para remover o pó de equipamentos em alturas elevadas. Além disso, estão sendo construídos filtros eletrostáticos avançados que serão instalados nas sinterizações, aproveitando propriedades magnéticas para capturar qualquer pó preto emitido pelos equipamentos.