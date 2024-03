CT João Havelange: projeto poderá revolucionar o futebol

Pinheiral – O Centro de Treinamentos João Havelange, em Pinheiral, sediará a primeira academia de futebol Blockchain Sports do Estado do Rio de Janeiro. O projeto é desenvolvido pela empresa bielorrussa – Blockchain Sports, especialista no desenvolvimento de futebol utilizando tecnologias como blockchain, Web3 e NFTs.

As atividades do CT serão iniciadas no próximo final de semana, quando serão realizadas seletivas para captação de atletas no sábado (9) e domingo (10). Serão avaliados atletas das categorias: Sub-12, Sub-15 e Sub-17, que participarão de treinamentos diários nos campos e na academia.

Os jogadores selecionados terão todo suporte necessário para se desenvolverem: com ampla equipe de especialistas, treinadores profissionais, alimentação balanceada elaborada por nutricionista esportivo, além de acompanhamento educacional e aulas de idiomas.

O diretor-executivo do CT João Havelange, Guto Nader, participou do pré-lançamento da plataforma em um evento realizado em Fortaleza–CE, que teve a presença de ex-jogadores de renome internacional como: Zico, Giuly, Romário e Kevin Kurany.

– Tenho dois que são de Volta Redonda (Juninho e Glauco) e jogaram na Bielorrussia e me apresentaram Dzmitry Saksonau CEO da Blockchain Sports. Após conhecer o projeto, recebi a visita do Dzmitry em Pinheiral e formalizei a parceria para criar a primeira academia Blockchain Sports no Estado do Rio de Janeiro. Tive a honra de assinar a parceria na presença de grandes ídolos do futebol brasileiro, em Fortaleza, contou o empresário – disse Guto Nader.

O empresário disse que o fato de acreditar no esporte como ferramenta de transformação social o motivou a instalar a academia no CT.

– Sou muito grato a todo apoio que recebo da minha família e de todos os nossos funcionários pela dedicação e trabalho nestes 10 anos de existência do CT. Sem eles não poderia estar hoje realizando essa grande parceria. Também agradeço muito a Deus por ter pessoas boas ao meu lado. Sempre acreditei que o esporte é uma grande ferramenta de transformação social na vida de muitos jovens e consequentemente nas suas famílias. Com a Blockchain isso será potencializado, gerando centenas de oportunidades em todo estado, ou melhor, com certeza em todo Brasil, finalizou Guto Nader.

Como funciona a plataforma Blockchain Sports

A plataforma Blockchain Sports é um grande banco de dados, que funciona em tempo real com informações sobre jogadores, modernizando os já existentes processos de scout, observação técnica e procura de jogadores, por meio de dados e características físicas, táticas e mentais. O sistema torna mais simples a captação e atualização de dados dos atletas, por profissionais da área técnica e gestores dos clubes. Os jovens atletas também serão beneficiados, por terem os seus dados disponíveis em uma grande vitrine que poderá ser acessada por clubes do mundo todo. A Blockchain Sports já está presente no Brasil e investirá mais de R$ 300 milhões na construção de um Centro de Treinamento na cidade de Acopiara–CE, que possuirá ampla estrutura esportiva, escolas, casas geminadas, SPA, hotel e até um estádio para 10 mil pessoas.

Advertisement