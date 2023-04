Cuidador de idosos é preso suspeito de tráfico de drogas e violência contra mulher - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de abril de 2023, 17:03 horas

Vítima foi encontrada nua, fugindo do agressor; no local da prisão, foram apreendidos 2kg de maconha

Barra do Piraí – Um homem de 25 anos foi preso no início manhã desta terça-feira (4), suspeito de violência doméstica e tráfico de drogas, em Valença. A vítima, sua namorada de 27 anos, foi encontrada por policiais no fim da madrugada, caminhando nua pela rua e com marcas de violência física. Ao ser questionada sobre o ocorrido, a jovem informou que fugiu em busca de socorro após ser golpeada várias vezes com o cabo de uma faca pelo seu companheiro.

Os policiais foram até a casa do suspeito, localizada no Centro de Valença, onde ele foi encontrado. O caso foi registrado na 88ª DP (Barra do Piraí). O delegado titular da unidade, Antonio Furtado, explicou que os agentes apreenderam no local 2kg de maconha prensada e uma balança de precisão. O agressor, além de confessar a posse das drogas, também trabalha como cuidador de idosos no período noturno.

– Isso me causou bastante espanto e preocupação, pois um homem capaz de agredir uma mulher e de vender drogas, também trabalha prestando cuidado a idosos, pessoas que tanto precisam de proteção. Já estamos apurando, inclusive, se essas pessoas também não foram vítimas de algum tipo de violência. Ele permanece preso – frisou.

A vítima foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade e, após ser atendida e liberada, compareceu à 88ª DP para registrar a ocorrência. Somadas, as penas dos dois crimes chegam a 18 anos de prisão.